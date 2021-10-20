Ercan'da antijen uygulaması başladı

KKTC’ye gelecek olanlar için bugünden (20 Ekim) itibaren geldikleri ülkede PCR yaptırma zahmetini ortadan kaldıracak yeni bir uygulama başlatıldı.

Bayındırlık ve ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan notama göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği “aşılı ve PCR ile KKTC’ye girebilir” kategorisindeki ülkelerden ülkemize gelecek olan kişiler için yarından itibaren Ercan Havaalanı’nda 90 TL karşılığında antijen yapılacak.

KKTC’ye gelecek olan aşılı kişilerin o ülkede yüksek maliyetli PCR yaptırıp gelmesine gerek kalmayacak. Kişiler, uçağa binmeden önce dijital ortamda 90 TL’lik antijen ücretini ödeyecek ve ülkeye geldiğinde kendisine havaalanında test yapılacak.

Örneğin Türkiye’ye gidecek ve 3 günden fazla kalacaklar için PCR talep ediliyor. Bundan sonra Türkiye’de 3 günden fazla kalacak olanlar Türkiye’de fiyatı en az 250 TL’ye mal olan PCR yaptırmak zorunda kalmayacak, ülkeye gelirken uçağa binmeden önce dijital ortamda 90 TL’lik antijen ücretini ödeyecek ve testini Ercan’da yaptırmış olacak.

Bu arada ülkeye gelecek olanlar yine de o ülkede PCR yaptırıp gelmek istiyorsa, bu hakka sahip olacak ve o ülkede yaptırdığı PCR’ı gösterebilecek.

Ercan Havaalanı’ndaki 90 TL’lik antijen uygulaması aşılı kişiler için geçerli olacak. Aşısız kişiler karantinaya girmek ve bileklik takmak zorunda kalacak.

Antijen ücretiyle ilgili 90 TL’lik maliyeti Maliye Bakanlığı’nın belirlediği ve tüm imkanları zorlayarak 90 TL’yi aşmamasının sağlandığı bildirildi. Bakanlığın, bu uygulamayla KKTC’ye gelecek olanları, başka ülkelerdeki yüksek PCR ücreti ödeme zahmetinden kurtarmayı hedeflediği de kaydedildi.