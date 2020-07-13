Epidemiyolojik rapor ‘henüz’ İngilizceye çevrilemedi, toplantı ertelendi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri, yarın Rum muhataplarıyla gerçekleştirilmesi planlanan ve iki taraftaki epidemiyolojik durumun değerlendirileceği toplantı öncesinde bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın KKTC’deki epidemiyolojik duruma ilişkin raporu, İngilizceye tercümesi henüz tamamlanmadığından Komitenin Kıbrıslı Türk üyelerine ancak yarın ulaştırılabileceğini bildirmesi üzerine, Kıbrıslı Türk Komite üyeleri bahse konu raporu önce kendi aralarında değerlendirmeyi ve prosedür gereği iki toplumlu toplantı öncesinde Kıbrıslı Rum muhataplarıyla paylaşabilmeyi teminen, yarın gerçekleşmesi planlanan toplantının bir hafta ertelenmesi hususunda Kıbrıslı Rum muhataplarına öneri götürdüğü kaydedildi.

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, komite eş-başkanlarının toplantının birlikte belirlenecek bir tarihe ertelenmesi hususunda uzlaştıklarını belirtti.