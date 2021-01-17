EÖP, Başbakan’ın açıkladığı karara uyacak

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Başbakan’ın dün açıkladığı; gece saat 22.00’den sabah 05.00’a “kısmi sokağa çıkma yasağına” uyacaklarını duyurdu. Öte yandan kargo şirketleri ise yarın sokağa çıkma yasağının başlayacağından dolayı, bugün kargoların dağıtılması amacıyla tüm çalışanlarını işe çağırdığını öğrenildi.