EÖP, Başbakan’ın açıkladığı karara uyacak

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Başbakan’ın dün açıkladığı; gece saat 22.00’den sabah 05.00’a “kısmi sokağa çıkma yasağına” uyacaklarını duyurdu. Öte yandan kargo şirketleri ise yarın sokağa çıkma yasağının başlayacağından dolayı, bugün kargoların dağıtılması amacıyla tüm çalışanlarını işe çağırdığını öğrenildi.

EÖP, Başbakan’ın açıkladığı karara uyacak
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Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), yazılı bir açıklama yaparak, Başbakan’ın açıkladığı; gece saat 22.00’den sabah 05:00’a “kısmi sokağa çıkma yasağı”na uyacaklarını duyurdu.

Açıklamada, “Bakanlar Kurulu, Sağlık Üst Kurulu ile istişare içerisinde yeni kararlarını açıkladı. İş dünyasını ve özel sektör emekçilerini ilgilendiren karar, gece saat 22 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağının yeniden getirilmiş olmasıdır” denildi.

Öte yandan kargo şirketleri, yarın sokağa çıkma yasağının başlayacağından dolayı, bugün kargoların dağıtılması amacıyla tüm çalışanlarını işe çağırdığını öğrenildi.

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