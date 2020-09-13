Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: 'Kanuni' için geri sayım başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geri sayım başladığını duyuran Dönmez, ''Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak.'' ifadelerini kullandı..