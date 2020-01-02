Enerji Bakanı Taçoy: “Elektriğe yüzde 25 zam gelmemesi için çalışıyorum”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın sunduğu ‘Güne Merhaba’ isimli programa konuk olarak, enerji fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sene, dünya örgütleri tarafından, sülfür oranlarının 0,5’e düşürülmesinin kararlaştırıldığını, bu süreçte de bacasında filtre detoksu ya da dinoksu olmayan üretim merkezlerinin karbon salımını 400 miligramın altında tutabilmesi için daha kaliteli akaryakıt kullanması gerektiğini ifade eden Taçoy. “Bu durum, haliyle fiyatları pahalı kılmıştır” dedi.

“FİYATLARDA MİNİMUM YÜZDE 25’LİK BİR ARTIŞ OLMASI BEKLENMEKTE”

“Fiyatlarda minimum yüzde 25’lik bir artış olması beklenmekte” diyen Taçoy, “Bu fiyat maksimumda 400 Dolar’dan 600 Dolar’a kadar çıkabilir. Akaryakıttaki bu pahalılığının enerji faaliyetlerine yüzde 25’lik bir zamla yansıyabilir. Bu yansıma olursa, TÜFE’nin yüzde 38 artacağını hesapladık. Şuan buna göre tedbirler üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“YA ZAM YA DA TEDBİR…”

Aldığı tedbiri, geçtiğimiz Salı günü Bakanlar Kurulu’na sözlü olarak sunduğunu, bu haftaki toplantıda da yazılı olarak sunacağını ifade eden Taçoy, “Bir karar vermek mecburiyetindeyiz; ya yüzde 25 zammın yılın ortasında gerçekleşmesini kabul göreceğiz ya da tedbirler alacağız. Bir dalga geliyor ve bu dalgayı ben görüyorum. Bu dalgaya kapılmamak için tedbir alıyorum” dedi.

“BU TEDBİRİ HEM BAKANLAR KURULU HEM DE MUHALEFET KABUL ETMELİ”

Yüzde 25’lik zammın olmaması için çalıştığını ifade eden Taçoy, “Bu tedbiri Bakanlar Kurulu’nun da muhalefetin de kabul etmesi lazım. Benim aldığım tedbir uygulanırsa, tüm dünyada bu dalgalanma olurken, bizde yılsonuna kadar fiyat değişmez, 98 kuruşta kalır” dedi.

Taçoy, almayı planladığı tedbirin içeriğini, ileriki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını da söyledi.