Endişeye kapılacak durum yok... Anavatan yeter de artar bile

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir şirket tarafından mahkemeye verilen Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, konuyu A Haber’e değerlendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde faaliyet gösteren bir şirket, KKTC Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve ailesinin, 2005 yılından beridir 1974 öncesinde kendilerine ait olan mülklerini yasadışı olarak kullandıkları gerekçesiyle milyonlarca Euro tazminat ve mülklerinin iadesini istiyor.

Rum medyasında çıkan haberde, Fikri Ataoğlu’nun KKTC’de siyasi bir lider olduğu, ileride Ataoğlu’nun, eşi ve kızının Güney’e geçmeleri halinde tutuklanma ihtimali bulunduğu belirtiliyor…

Haberde, açılan davanın, kendi ifadeleriyle “Türk işgal yetkilisine” ve bir Türk siyasiye karşı açılmış ilk dava olduğu da belirtiliyor…

“BANA MAİL ORTAMINDA TEBLİĞ YAPILMADI”

A Haber KKTC muhabiri Hakan Yıldırım’ın sorularını yanıtlayan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu süreci şu sözlerle anlattı; “Rum tarafının açtığı dava onların kendi iddiaları. Yazının içeriğine baktığımızda geçmişte Rum tarafında açılan davalarda tebligat yapılmak üzere kişileri bulamadıklarından dolayı, mahkemeye kararı sonrası mail ortamında tebligat yapıldığı ve kabul edildiği yönünde yazı içeriyor. Bana mail ortamında tebliğ yapılmadı, mahkemenin başladığını dostlarım vasıtasıyla öğrendim. Öğrenince yetkili birimlere bildirdim. İlgili makamlar da yakinen takip ediyor.”

“TESADÜF DEĞİL”

Bu olayın tesadüf olduğunu düşünmediğini ifade eden Ataoğlu, bunun bir ilk olduğunu dile getirerek, “İlk kez bir şahıs ve siyasiyi dava ediyorlar. Bundan sonraki sürecin de devam edeceğini düşünüyorum. Önüne geçilmesi için ilgili birimlerin harekete geçmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“ ANAVATANA YAPACAĞIMIZ SEYAHATLER BİZE YETER DE ARTAR”

Ataoğlu endişeye kapılacak bir durum olmadığına dikkat çekerek, “ortada bizim gıyabımızda alınacak bir karar var. O nedir; Rum tarafına geçmenize engel olur, biz geçmiyoruz, onun dışında AB ülkelerine geçişte engel olabilir, çünkü seyahat özgürlüğünü elinizden alamazlar ama onun da olduğunu düşünürsek, onu da alsınlar, öyle bir gailemiz yok. neticede bizim seyahat edebileceğimiz koskoca bir anavatan var, Anavatana yapacağımız seyahatler bize yeter de artar” şeklinde sözlerini tamamladı.