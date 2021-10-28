Endişeli kardeşten yardım çağrısı

Kayıp Meryem Toprak'ı arama çalışmaları devam ediyor ancak hala sonuca ulaşılabilmiş değil.

Meryem'in kardeşi sosyal medya hesabından çağrıda bulundu:

"3. Gündür tüm teşkilatın bölge sakinlerinin aramalarına rağmen, çocuğumuza(Meryem toprak) ait en ufak bir iz yoktur. Konuyla ilgisi bilgisi olan kişiler var ise veya kazayla bazı durumlar olmuş ise Allahınız aşkına onu köyüne bırakın gidin her ne hali varsa onu bulmak istiyoruz ve perişanız....çocuk engelli ,dilsiz, sabi günahtır. Ayrıca çocuğumuzu bulana para ödülü verilecektir.533 877 38 87...kayıpla ilgili özellikle kaza söz konusu ise kesinlikle şikayetçi olmayacağız yeter ki ortaya çıksın insanlık namına lütfen..."



Öte yandan Güvenlik güçleri, sivil savunma ekipleri ve yerel yönetimler de Meryem'in bulunabilmesi için seferber olmuş durumda..