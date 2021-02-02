En kötü senaryo gerçekleşti

En kötü senaryo gerçekleşti
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4016   olduğunu, 48'i erel 62 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 48  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 7  kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

2 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4016 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 62 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 48   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:5  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 411.131 

Toplam Vaka Sayısı: 2433 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1907 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 127    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 377 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

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