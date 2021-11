En Genç Bakan Atun, En Yaşlı Ertuğruloğlu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet olurken, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise 15’inci başbakan olarak kayıtlara geçti. Yeni kabinede Başbakanlık dahil 9 sandalye UBP’de, 2 sandalye ise DP’de bulunuyor.

Buna göre, UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP) oldu.



İKİ İSİM DEĞİŞTİ

Kabinede, Eski Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki 24’üncü hükümetin kabinesinden sadece iki ismin değiştiği görüldü. Bakan değişikliği Sağlık Bakanlığı ve önceki hükümette YDP’de olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’na Ünal Üstel’in yerine Ali Pilli ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ise Erhan Arıklı’nın yerine Sunat Atun getirildi.

Geçmiş hükümetlerde Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevlerinde bulunan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ilk kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

Bugüne kadar UBP’den 7, CTP’den 6 ve DP’den 1 kişi başbakanlık koltuğuna otururken, Faiz Sucuoğlu 8’inci UBP’li başbakan oldu.

KKTC’de bugüne kadar sırasıyla Mustafa Çağatay (UBP), Nejat Konuk (UBP), Hakkı Atun (DP), Mehmet Ali Talat (CTP), Ferdi Sabit Soyer (CTP), Derviş Eroğlu (UBP), İrsen Küçük (UBP), Sibel Siber (CTP), Özkan Yorgancıoğlu (CTP), Ömer Soyer Kalyoncu (CTP), Hüseyin Özgürgün (UBP), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Ersan Saner (UBP) başbakanlık görevinde bulundu.

Eski başbakanlardan Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine de gelirken, en uzun süreyle görev yapan Başbakan Derviş Eroğlu oldu. Eroğlu, 19 Temmuz 1985 -1 Ocak 1994; 16 Ağustos 1996 - 13 Ocak 2004 ve 4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında başbakanlık yaptı.

EN GENÇ ATUN, EN YAŞLI ERTUĞRULOĞLU…4 BAKAN MAĞUSA’DAN

60 yaşındaki Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki yeni kabinede en genç isim 48 yaşındaki Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve en yaşlı isim ise 68 yaşındaki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu iken, tek kadın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay oldu.

Öte yandan, Lefkoşalı olan Sucuoğlu’nun kabinesinde 4 Mağusalı, 2 Lefkoşalı, 2 Girneli, 1 İskeleli ve 1 Güzelyurtlu bakan bulunuyor.

KOALİSYONUN 23 MİLLETVEKİLİ VAR

Meclis’te toplam 23 milletvekili ile azınlık hükümeti olarak kayıtlara geçen UBP-DP Hükümetine, YDP ve bağımsız milletvekilleri de dıştan destek veriyor.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sandalye sayısı 49’a düşen Cumhuriyet Meclisi’nde şu anda UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 1 milletvekili bulunuyor. HP’den istifa eden 3, YDP’den istifa eden bir milletvekili ile Meclis’teki bağımsız vekil sayısı ise 4 oldu.

Hükümetin bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulup onaylanmasının ardından Bakanlar Kurulu listesi, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak. Ardından Hükümet programının Meclis'e sunulmasıyla güven oylaması süreci başlamış olacak.

YENİ KABİNENİN ÖZ GEÇMİŞİ

Cumhuriyet Meclisi web sitesinde yer alan bilgilere göre yeni kabinede görev alanların öz geçmişleri şöyle:

BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU

1961 yılında Baf’ın Poli kasabasında doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Alman Hükümeti’nin verdiği bursla Almanya’da tıp eğitimine başladı. Tıp eğitiminin son iki yılını İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak, Zeynep-Kamil Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı.

İhtisas döneminde Almanya’dan aldığı burslarla çeşitli hastanelerde çalıştı. Zeynep Kamil Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. İstanbul’a dönüşünde bir süre Başasistan olarak Zeynep Kamil Hastanesi’nde çalıştı. 1993 yılında KKTC’ye döndü ve askerlik hizmetinin ardından kendi özel kliniğinde çalıştı.

Nisan 2011 tarihinden 28 Temmuz 2013 tarihine kadar Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığını yaptı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekiliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. Sayıştay Komitesi Başkanlığı ve Çevre Komitesi’nde, komite üyesi olarak görev yaptı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin 22.Olağan Kurultayı’nda UBP Genel Başkanı seçildi.

İngilizce ve çok iyi derecede Almanca bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN

1973 yılında Mağusa’da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında, İngiltere’de Leicester Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Fransa’da bulunan Nantes Üniversitesi’nde “(Avrupa) Lojistik Yönetimi” ve 1997 yılında ise Plymouth Üniversitesi’nde Nakliye Yönetimi master programlarından mezun oldu.

Armatörlük – Denizcilik Şirketi olan A&S ATUN Ltd.’de yöneticilik yaptı. 2005 yılında Ticaret Odası Meclis üyeliği, 2006-2009 yılları arasında Genç İşadamları Derneği Başkanı ve 2007 yılında Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili olarak seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde de 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 24 Mayıs 2013 tarihinde ise UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan seçim ile UBP Genel Sekreterliği görevine getirildi.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler - Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde 4 Nisan 2016 tarihine kadar Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde 2 Şubat 2018 tarihine kadar Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Erken Milletvekilliği seçimlerinde yeniden UBP Gazimağusa Milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU

1953 yılında Lefkoşa’da doğdu. ABD’nin Arizona Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1983-1991 yılları arasında Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda görev yaptı. 1986-1991 yılları arasında KKTC Londra Temsilciliği’nde Siyasi İşler sorumlusu olarak çalıştı. 1991 Yılında Başbakanlık Müsteşarı oldu ve 1994 yılına kadar bu görevi yürüttü. 1995’de ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi üzerine bir yıllık Humphrey Fellowship eğitim programına katıldı. 1996 yılında yeniden Başbakanlık Müsteşarlığına atandı. BRT Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulundu.

6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili olarak seçildi ve 1999-2003 yıllarında UBP-TKP ile UBP-DP Hükümetlerinde Dışişleri ve Savunma Bakanı olarak görev aldı. 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 16 Aralık 2006 tarihinde yapılan UBP Kurultayında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçildi ve 29 Kasım 2008 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Haziran 2009 – Nisan 2010 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) toplantılarında Ulusal Birlik Partisi’ni temsil etti.

15 Mart 2010 – 15 Temmuz 2011 tarihleri arasında Bağımsız Milletvekili olarak görevini sürdürdü. 15 Temmuz 2011 tarihinde ise Demokrasi ve Güven Partisi’ni kurdu. 31 Aralık 2012’de yeniden UBP Milletvekili olarak görev aldı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. AKPA toplantılarında UBP’yi temsil etti. 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler-Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. Ertuğruloğlu, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde de Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili. 1957 yılında Girne’de doğdu. İlköğretimini Köşklüçiftlik İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini de Türk Maarif Koleji’nde yaptı. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Turizm bölümünde tamamladı. Serbest meslek sahibi olarak, doğal mermer, granit ve seramik konularında faaliyet gösteren Şirket sahibidir. Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Cheshere faal üyeliği, Beşparmak Lions Kulübü kurucu üyeliği, Klasik Otomobil Kulübü kurucu üyeliği ve spor kulüplerinde yöneticilik gibi birçok sosyal faaliyetlerde bulundu.

1991 -1993 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi. 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Girne Milletvekili seçildi. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan UBP-HP koalisyonundaki değişimle 19 Haziran 2020 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanı oldu. Evren, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MALİYE BAKANI DURSUN OĞUZ

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili. 1966 yılında Samsun’da (Ayvacık- Çarşamba) doğdu. 1975 yılında KKTC’ye geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tezli olarak tamamladı. 1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim yanında, ABD’de Fulbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.

2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Oğuz, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde de Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI OLGUN AMCAOĞLU

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili. 3 Mart 1966’da Gönyeli’de doğdu. Bayraktar Ortaokulu ve Haydarpaşa Ticaret Lisesisi Muhasebe bölümünü tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kasım 1987 – 1992 yılları arasında Kredi Kambiyo Bölümü “B” imza yetkili Şef Yardımcısı olarak Kıbrıs Kredi Bankasında çalıştı. Mayıs 1992 yılında Gelir ve Vergi Dairesinde görev yaptı. 2001 yılında KDV Merkez Şube Sorumlusu oldu. 21 Temmuz 2009 yılında Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü oldu. 12 Ekim 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu. 4 Mayıs 2016 – 15 Ocak 2018 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü.

1997-2004 yılları arasında yedi dönem Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği’nde faal üyelik yaptı. 2004-2005 yılları arasında Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptı. 2005 Gönyeli Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Mali İşler sorumluluğu yaptı. 2001-2003 ve 2008-2009 Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanlığı yaptı. 2007 Gönyeli Spor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili Seçildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde, Komite Üyesi olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019’da kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. Amcaoğlu, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev yapıyordu. Çok iyi derecede İngilizce bilir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili. 1965 yılında Topçuköy’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak Karpaz Meslek Lisesi’ne atandı. 10 yıl süreyle burada öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Aynı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halk Edebiyatı branşında master eğitimi yaptı. 2001 yılında Gazimağusa KIBATEK Vakfı Edebiyat Kulübü’nün kurulma çalışmalarına katılıp Kulüp Başkanı oldu. 2 yıl yürüttüğü Başkanlık döneminde birçok kültür faaliyetlerinde bulundu. 2001-2002 yılları arasında Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ve İskele Bekirpaşa Lisesi’nde Müdür Muavini olarak görev yaptı.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde İdari ve Sosyal İşler Komitesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde, partisini temsilen görev yaptı. Aralık 2006’da UBP Genel Sekreterliğine seçildi.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Başkanlığındaki hükümette ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. 6 Nisan 2011 tarihinde Küçük Hükümeti değişikliğinde İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak görev aldı. 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP’den İskele Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde Komite Üyesi olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. Çavuşoğlu, 9 Aralık 2020’de kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyordu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI RESMİYE CANALTAY

Resmiye Canaltay, 1961’de Gazimağusa’da doğdu. İlkokulu Ankara’da okudu. Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra işletme alanında üniversite eğitim gördü. DAÜ iletişim Fakültesi’nde iletişim alanında master yaptı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı olan Canaltay, küçük yaşlardan itibaren UBP’nin içinde aktif bir şekilde bulundu. 4 dönem UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 2 dönem ise Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Uzun yıllar iş kadını olarak turizm alanında faaliyet gösterdi. Bir dönem Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığı yaptı.

Birçok ülkede turizm fuarları ve çeşitli seminerlere katıldı. Gazimağusa’nın bir marka kent olması için uğraş veren “Antik Mağusa Vakfı’nın” üyesi ve kurucu başkanlığı yaptı. 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Gazimağusa Milletvekili olarak seçildi. Canaltay, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde değişimle 20 Şubat’ta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Resmiye Canaltay İngilizce biliyor.

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili. 1955’te Baf’a bağlı Falya (Gökçebel) köyünde doğdu. İlkokulu Falya’da, ortaokul ve liseyi ise Baf Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonar İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları (dahiliye) dalındaki uzmanlık eğitimini tamamladı.

Türkiye’de çeşitli sağlık birimlerinde, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde, Cengiz Topel Hastanesi ve Lefke Sağlık Merkezi’nde İç Hastalıkları Uzmanı, Güzelyurt Sağlık Merkezinde ise sorumlu hekim olarak görev yaptı.

2013 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olarak seçildi ve 2018 Erken seçimine kadar bu görevi sürdürdü. Bu süreçte Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, Dilekçe Komitesi, Güzelyurt Hastanesi ile ilgili ihale süreci bu süreçte yaşananlar ve kamu ihale yasasının pratikte ortaya çıkardıkları zorluklar ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi üyeliklerini yaptı.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Güzelyurt Milletvekili olarak seçildi. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi - Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Pilli, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde de Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU

Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili. 1964 yılında Avtepe’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gazimağusa’da tamamladı. İşletme mezunudur. Ataoğlu, Berna Ltd. Benzin İstasyonu, Ataoğlu Oksijen Sanayi ve Pet-Mak Ltd. Şirketini kurdu, direktörlüklerini yürüttü. Girne Amerikan Üniversitesi’nde Amatör Yat Kaptanlığı Eğitimi alan Ataoğlu, Gazimağusa Tekvando Asbaşkanlığı görevini yaptı.

1992 yılından itibaren Demokrat Parti’de çeşitli görevlerde yer aldı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili seçilen Ataoğlu, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi’nde, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde, Sayıştay Komitesi’nde, Aile Evlenme ve Boşanma Değişiklik Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ad-Hoc Komitesi’nde görev yaptı.

16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde DP Gazimağusa Milletvekili olarak yeniden seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 22 Mayıs 2019’a kadar sürdürdü. Ataoğlu, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde de Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev yapıyordu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ataoğlu, Rumca ve İngilizce biliyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KORAL ÇAĞMAN

Demokrat Parti Girne Milletvekili. 30 Ekim 1959 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Köşklüçiftlik İlkokulu ve Türk Maarif Kolejinde tamamladıktan sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. Yine İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi İhtisası yaparak, 1991 yılında ülkeye döndü. 1991-1993 yıllarında Askerlik Görevini yaptı. 1994 yılında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladı.

1999 Gölcük Depreminde KKTC Yardım Ekibinde görev aldı. 2000’de ABD’de Göçük Altında Arama Kurtarma Eğitimi, 2001’de yine ABD’de paramedik eğitmenliği ile ilgili Fulbright bursları aldı. 2004 yılında Tsunami felaketi sonrası Endonezya’da, 2005 yılında Deprem Felaketi sonrası KKTC Yardım Ekiplerinin Başkanı olarak yurtdışı görevlerinde bulundu.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 7 Ocak 2018 yılında yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Girne Milletvekili olarak seçildi. Çağman, UBP-DP-YDP hükümetinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.