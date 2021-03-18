En çok yağış alan bölgeler açıklandı

En çok yağış alan bölgeler açıklandı
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Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekarede 10 kilogramla Sipahi, Yenierenköy ve Dipkarpaz’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasını kapsayan yağış raporuna göre, Alsancak’a 9, Çamlıbel, Geçitkale, Yeşilırmak ve Zafer Burnu’na 8, Ziyamet’e 7, Kalkanlı’ya 6, Selvilitepe, Akdeniz, Koruçam, Tatlısu ve Beyarmudu’na 5 kilogram yağış düştü.
Diğer yörelerde 0,1 ile 4 kilogram arası yağış kaydedildi.

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