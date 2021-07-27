En çok vaka yine o ilçeden!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 23 bin 47 test yapıldı, 157 pozitif vakaya rastlandı, 77 kişi taburcu edildi.

3 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 20 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları; 134 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.

42 kişinin Lefkoşa, 52 kişinin Girne, 20 kişinin Gazimağusa, 14 kişinin Güzelyurt, 4 kişinin İskele, 2 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / K.kaymaklı-3 / Gönyeli-4 / Yılmazköy-10/ Surlariçi-4 / Ortaköy-4 / Hamitköy-6 / Alayköy-2 / Göçmenköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Marmara-1 / Haspolat-3

Girne

Girne Merkez-20 / Şirinevler-2/ Alsancak-8 / Ozanköy-4 / Lapta-1/ Kaşgar-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-4/ Edremit-1/ Geçitköy- 1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-5/ Karmi-1/ Beylerbeyi-1/ Doğanköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3/ Kaliland-2/ Karakol-3/ Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-3/ Tatlısu-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Baykal-3/ Gülseren-1/ Akova-1

İskele

İskele Merkez-3/ Boğaz-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-6/ Kalkanlı-3/ Akçay-5

Lefke

Lefke Merkez-1/ Yedidalga-1

27 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.047

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20

Yerel Vaka Sayısı: 134

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.873.727

Toplam Vaka Sayısı: 11.043

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9351

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1653

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1225

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 334

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8346

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 182

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1794

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.067