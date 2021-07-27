En çok vaka yine o ilçeden!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 23 bin 47 test yapıldı, 157 pozitif vakaya rastlandı, 77 kişi taburcu edildi.
3 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 20 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları; 134 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.
42 kişinin Lefkoşa, 52 kişinin Girne, 20 kişinin Gazimağusa, 14 kişinin Güzelyurt, 4 kişinin İskele, 2 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / K.kaymaklı-3 / Gönyeli-4 / Yılmazköy-10/ Surlariçi-4 / Ortaköy-4 / Hamitköy-6 / Alayköy-2 / Göçmenköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Marmara-1 / Haspolat-3
Girne
Girne Merkez-20 / Şirinevler-2/ Alsancak-8 / Ozanköy-4 / Lapta-1/ Kaşgar-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-4/ Edremit-1/ Geçitköy- 1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-5/ Karmi-1/ Beylerbeyi-1/ Doğanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3/ Kaliland-2/ Karakol-3/ Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-3/ Tatlısu-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Baykal-3/ Gülseren-1/ Akova-1
İskele
İskele Merkez-3/ Boğaz-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-6/ Kalkanlı-3/ Akçay-5
Lefke
Lefke Merkez-1/ Yedidalga-1
27 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.047
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20
Yerel Vaka Sayısı: 134
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.873.727
Toplam Vaka Sayısı: 11.043
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9351
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1653
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1225
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 334
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8346
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 182
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1794
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.067