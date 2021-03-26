En çok vaka Lefkoşa'da

En çok vaka Lefkoşa'da
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .20 kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/  Kermiya- 1/ Hamitköy-2  / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Sulariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1 

Girne 

Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 4 

Güzelyurt 

Bostancı-1 


26 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 20  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400   

Toplam Vaka Sayısı: 4237  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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