En çok vaka Lefkoşa'da

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En çok vaka Lefkoşa'da
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.252 olup, 142'si yerel 171 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 117 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 142 kişi ise yerel vakadır. 

60 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-12 / Gönyeli 14 /Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-3 / Yenişehir-1/Akıncılar-3/ Terminal-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-2/ Metehan-3/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Köşklüçiftlik-2/ Meriç-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3 Yenikent-4 

Girne 

Girne Merkez- 16/ Alsancak-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğazköy-3/ Doğanköy-4/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Taşkent-1/ Karakum-2/ Çatalköy-2/ Ozanköy-2/ Lapta-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-15 / Maraş-2/ Sakarya-2/ Beyarmudu-5/ Vadili-1/ Baykal-2/ Anadolu-1/ Ulukışla-1/ Güvercinlik-1/ Yeniboğaziçi-2 

İskele 

İskele Merkez-5 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2/ Bostancı-2 

Lefke 

Lefke Merkez-2 / Doğancı-1 

20 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.252     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 142  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .268.947 

Toplam Vaka Sayısı: 14.603  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.494 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2063 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1828 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 144  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 46   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3708  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 549 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3472  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.867

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