Emsal beklentisi olacak karar mahkemeden döndü...

Emsal beklentisi olacak karar mahkemeden döndü...
banner23

Onlarca trafik cezasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa taşınmasını talep eden eski milletvekillerinden Ergün Vehbi’nin talebi reddedildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 16:47
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyük kazada yaralılar var...
Büyük kazada yaralılar var...
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort