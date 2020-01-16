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Emsal beklentisi olacak karar mahkemeden döndü...
KKTC
16 Ocak 2020 Perşembe 16:45
Onlarca trafik cezasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa taşınmasını talep eden eski milletvekillerinden Ergün Vehbi’nin talebi reddedildi.
Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 16:47
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Çorum
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