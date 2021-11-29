Emre Genç hayatını kaybetti

Emre Genç'in ölüm haberini, kuzeni Bağımsız Milletvekili Mesut Genç sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu:

"Kıymetli dostlar kuzenim Emre GENÇ geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonrası 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah rahmetiyle mağfiret eylesin! Rabbim mekanını cennet, makamını alî eylesin! Başta ailem olmak üzere tüm Kaplıca köyümün ve sevenlerinin başı sağolsun. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kaplıca mezarlığına defnedilecektir."

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 09:46