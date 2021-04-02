Emrah Yeşilırmak, çevre örgütlerine seslendi: “Bu çalışmayı birlikte sonlandıralım!” Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, çevre örgütlerine çağrı yaparak, “Ekolojik değerlendirme raporu olmayan, ÇED raporu olmayan, Eski Eserler Dairesi görüşü olmayan ve üstelik 2007 yılında numaralandırılmış fok yuvası olan alanın tahribatına Çevre Koruma Dairesi göz yummaktadır… Bu çalışmayı birlikte sonlandıralım!” ifadelerini kullandı. Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı göreve davet ederek, bir ihbarda bulundu. Yeşilırmak, “Ekolojik değerlendirme raporu olmayan, ÇED raporu olmayan, Eski Eserler Dairesi görüşü olmayan ve üstelik 2007 yılında numaralandırılmış fok yuvası olan alanın tahribatına Çevre Koruma Dairesi göz yummaktadır” dedi. Bütün çevre örgütlerine seslenen Yeşilırmak, ilgili firmanın hala çalışmaya devam ettiğini dile getirerek, “Biyologlar Derneği yönetime, Kuşkor yönetimine, Kaplumbağaları koruma yönetimine vb. diğer kuruluşlara ve toplumun sesi olan medya yayın organlarına sesleniyorum. Lütfen harekete geçin ve bu ucube çalışmayı birlikte sonlandıralım” ifadelerini kullandı.