Emlakçı vurgununda miktar artabilir

Emlakçı vurgununda miktar artabilir
banner23

Girne’de bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalışan ve kiracılardan topladığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı Nasiba Avezmetova yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2016-2019 yılları arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Nort Shore isimli emlak şirketinde satış görevlisi olarak çalışan zanlının, şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği 7 bin 500 Sterlin parayı muhasebeye teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 5 gün süre daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2019, 21:17
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı
İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı
  1. Dünya

banner1

banner19

banner3

banner18