Emeklilik Yaşı Yükseliyor mu?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, aralarında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliğinin Anlaşması hakkında bilgi veren Taçoy, “Sosyal Sigorta’da aktöriyel denge” bölümündeki soru işaretlerini yanıtladı. Anlaşmanın tam metninin yayınlanması ile birlikte “Sosyal Sigorta’da aktöriyel denge” bölümünün insanların aklında “Emeklilik yaşı mı yükselecek” sorusunun oluştuğuna dikkat çeken Ali Baturay, Bakan Taçoy’un bu noktayı netleştirmesini istedi. Bu soru üzerine konuşan Taçoy, kesinlikle emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.