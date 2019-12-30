Emekli polis çavuşu Fikri Kanlıçay, hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden ve çevresinde çok sevilen biri olan 68 yaşındaki emekli polis çavuşu Fikri Kanlıçay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Fikri Kanlıçay, eski güreşçilerdendi. Kanlıçay’ın cenazesi yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.



