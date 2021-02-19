Elshaify’nin ölümündeki cinayet şüphesi araştırılıyor

Gönyeli’de evinde ölü olarak bulunan Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin ölümündeki şüphe nedeni ile polis soruşturması devam ediyor.

Yürütülen soruşturmada ilk etapta Elshaify’nin ölümü ile bağlantılı olabilecekleri yönünde haklarında makul şüphe bulunması nedeni ile tutuklanan A. Y. K. H. ile A.M. B. ve ileri soruşturmada da bağlantısı tespit edilen A.A.E. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak haklarındaki tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

3 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında ikametgâhının yatak odasında vefat ettiği tespit edilen Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’ye 6 Şubat’ta yapılan otopside kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğu, ayrıca solunum yetmezliği olduğunun tespit edilmesi üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Otopsinin ardından polis Elshaify’nin şüpheli ölümünü araştırdığı sırada, maktulün babası Khairt Elshaify ile zanlı A. Y. K. H. arasında geçtiği belirlenen oldukça uzun bir telefon görüşmesi tespit ederken, söz konusu konuşmada ikametgâhta A. M. B. adlı zanlının bulunduğu ve maktule kalp masajı yaptığı yönünde bir diyalog geçtiği tespit edildi.

Elshaify’nin ölümü ile bağlantılarının olabileceği tespit edilmesi üzerine 2 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturmasına devam eden polis bu kez ölüm anında maktülün yanında olduğundan şüphelenilen 2 kişiyi daha tespit ederken bu şahıslardan birinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi, A.A.E ise bulunarak tutuklandı. Zanlılar hakkında temin edilen tutukluluk sürelerinde soruşturmasına devam eden polis, 4 Şubat 2021 tarihinde 22.48 raddelerinde 112 acili aradığını tespit etti.

Polisin Elshaify’nin ölümü ile ilgili soruşturması devam ederken, zanlılara ait cep telefonları mercek altına alındı. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen 1 kişi ile ilgili de tutuklama emri bulunuyor.