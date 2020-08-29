Elexus Hotel: Çalışanlarımıza yapılan testlerin tamamının sonucu ise negatif çıkmıştır

Son iki gündür gerek KKTC yerel basını gerek sosyal medyada otelimiz ELEXUS ile ilgili yapılan

haberler nedeniyle doğru ve güncel bilgiyi paylaşmak isteriz.

Dünya Sağlık Örgütü, ve KKTC Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda ve KKTC Turizm ve

Çevre Bakanlığı’nın belirlediği “Covid-19 Sertifikasyon Programı” çerçevesinde hassasiyetle

aldığımız hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerimizin uygulanmasına en üst seviyede ve dikkatle

devam edilmektedir.

Elexus Hotel Koronavirüs Kriz Komitemiz, Sağlık Bakanlığı yetkillileri ile iletişime geçerek

yönlendirmeleri doğrultusunda, kapsamlı bir tarama yaparak, yöneticimizle temasta

bulunma ihtimalı olan çalışanlarımızı belirlemiştir. İlgili çalışanlarımıza, Sağlık Bakanlığı

yetkilileri tarafından koronavirüs teşhislerinde kullanılan PCR testi yapılmıştır. Çalışanlarımıza

yapılan testlerin tamamının sonucu ise negatif çıkmış, pozitif bir vakaya rastlanmamıştır.

Yöneticimize acil şifalar diliyor, sürecin güvenle tamamlanması adına ilgi, yardım ve

desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Yetkili

makamlarla koordinasyon halinde, sağlıklı ve güvenli bir tatil için standartların üstünde bir

hasasiyetle tüm önlemlerimizi alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kamuoyuna saygıyla

duyurulur.

Elexus Hotel