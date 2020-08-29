Elexus Hotel: Çalışanlarımıza yapılan testlerin tamamının sonucu ise negatif çıkmıştır

Son iki gündür gerek KKTC yerel basını gerek sosyal medyada otelimiz ELEXUS ile ilgili yapılan
haberler nedeniyle doğru ve güncel bilgiyi paylaşmak isteriz.
Dünya Sağlık Örgütü, ve KKTC Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda ve KKTC Turizm ve
Çevre Bakanlığı’nın belirlediği “Covid-19 Sertifikasyon Programı” çerçevesinde hassasiyetle
aldığımız hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerimizin uygulanmasına en üst seviyede ve dikkatle
devam edilmektedir.
Elexus Hotel Koronavirüs Kriz Komitemiz, Sağlık Bakanlığı yetkillileri ile iletişime geçerek
yönlendirmeleri doğrultusunda, kapsamlı bir tarama yaparak, yöneticimizle temasta
bulunma ihtimalı olan çalışanlarımızı belirlemiştir. İlgili çalışanlarımıza, Sağlık Bakanlığı
yetkilileri tarafından koronavirüs teşhislerinde kullanılan PCR testi yapılmıştır. Çalışanlarımıza
yapılan testlerin tamamının sonucu ise negatif çıkmış, pozitif bir vakaya rastlanmamıştır.
Yöneticimize acil şifalar diliyor, sürecin güvenle tamamlanması adına ilgi, yardım ve
desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Yetkili
makamlarla koordinasyon halinde, sağlıklı ve güvenli bir tatil için standartların üstünde bir
hasasiyetle tüm önlemlerimizi alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.
Elexus Hotel