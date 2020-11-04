Elektrikli eşyalarınızın fişlerini çekmeyi unutmayın

Elektrikli eşyalarınızın fişlerini çekmeyi unutmayın
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele Boğaz bölgesinde Sunrise, Sarkon ve Sezar Beach Sitelerine 6 buçuk saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 08:30 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

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