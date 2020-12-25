Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Erhan Arıklı'ya cevap geldi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın "90 günde bitirilen hastane için 45 gündür EMO’nun keyfinin gelmesi bekleniyor" ifadeleri üzerine cevap verdi.

Yönetim Kurulu adına Ali Murat Cellatoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, “KTMMOB yasasına göre KKTC sınırları içerisinde, ilgili oda vizesi almamış hiçbir proje uygulanamaz. Buna göre soruyoruz; açılışını bile yaptığınız hastanenin vizeli projeleri nerede? Sorumluluğu kimde? Hastanenin elektrik tesisatları hangi standartta yapıldı?" sorularını yöneltti.

Açıklamada, "KKTC yasalarını ve teknik uzmanların görüşlerini hiçe sayarak, vize almış hiçbir projesi olmadan inşa edilmiş ve açılışı yapılmış hastane için şimdi elektrik projesini niye beklediğinizi bilmek istiyoruz. Unutmayınız ki proje bir tasarımdır ve uygulama aşamasında gereklidir. Bu aşamada çizilecek projenin ne işe yarayacağını bilemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı’nın bugün bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamaların ardından KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’na bir cevap verme hakkı ve gerekliliği doğmuştur.

Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, sürecin nasıl geliştiğinin açıkça anlatılması konusundaki hassasiyetimizin kamuoyu yararına olduğunun bilinmesi gerekir.

KTMMOB EMO teknik bir meslek örgütü olmasının yanında, toplum menfaatini gözeterek çok önemli görevler üstlenmiş, tamamen ülkemiz ve halkımız için geçmişten bugüne dek ciddi yatırımlar yaparak vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırıp standartları sağlama hedefini yakalamış bir meslek odasıdır. EMO’nun tek bir gailesi vardır, o da üyelerinin ve halkımızın yararına olacak çalışmalar yapıp ülkemize hizmet vermektir. Bunun böyle bilinmesi gerekir.

Sn. Bakan tarafından yapılan açıklamada, 90 günde bitirilen hastane için 45 gündür EMO’nun keyfinin gelmesini beklediğini ve bu konuda kendisinin gerekli adımları atarak hastaneye elektrik bağlatacağını söylemiştir. Sn. Bakanımız keşke 45 gün önce açılışı yapılmış olan hastane için hangi projeyi beklediğini bizlere de anlatsa da beklenenin ne olduğunu anlasak. 45 gündür EMO’dan proje hazırlamasını mı bekliyorsunuz? Çizilmiş bir projeniz var da EMO sebepsiz yere, keyfi bir şekilde projeyi bir kenara mı attı? Sn. Bakan keşke bakanı olduğu KKTC yasalarına bir baksaydı.

KTMMOB yasasına göre KKTC sınırları içerisinde, ilgili oda vizesi almamış hiçbir proje uygulanamaz. Buna göre soruyoruz; açılışını bile yaptığınız hastanenin vizeli projeleri nerede? Sorumluluğu kimde? Hastanenin elektrik tesisatları hangi standartta yapıldı? Sorumluluk alıp elektrik bağlatacaksanız, KIB-TEK tesisat kontrolünü proje olmadan neye göre yapacak, hangi hesaplamaların sonucu olarak yapılan tesisatın doğruluğuna bakacak ve böylesi önemli bir kamusal binaya elektrik enerjisi bağlayacak?

Bu soruları aslında işin yapımına başlandığı zaman 03/09/2020 tarihli basın açıklamamızda sormuş olmamıza rağmen kimseden cevap alamamıştık. Böylesi hassas bir konuda, üstelik tek gailemiz olan toplum menfaatini düşündüğümüzde, yalnızca bir amacımız vardır, o da doğru ve standartlara uygun iş yapmaktır. Bizim hiçbir şekilde pandemi hastanesi ile ilgili en ufak bir sorunumuz yoktur, olamaz da. Biz teknik bir oda olarak sadece işin teknik boyutunu sorguluyoruz.

KKTC yasalarını ve teknik uzmanların görüşlerini hiçe sayarak, vize almış hiçbir projesi olmadan inşa edilmiş ve açılışı yapılmış hastane için şimdi elektrik projesini niye beklediğinizi bilmek istiyoruz. Unutmayınız ki proje bir tasarımdır ve uygulama aşamasında gereklidir. Bu aşamada çizilecek projenin ne işe yarayacağını bilemiyoruz.”