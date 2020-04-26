Elektrik Kurumu ekipleri ve Mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı

Minareliköy’de Sevgi Caddesi Bahçelievler Sitesinde elektrikdireğine çıkarak mahsur kalan kedi, elektrik kurumu ekiplerinin ve Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Bahçelievler Sitesi'nde bir kedi mahallede bulunan köpeklerinin saldırısından kurtulmak için elektrik direğine çıktı.Metrelerce yüksekliğindeki direkten tekrar inemeyen kedi, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri kedinin kurtarılması için İtfaiye 199 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.Olay yerine Elektrik Kurumu ekipleri yönlendirildi. Ekipler direğin bulunduğu sokağın elektriklerini keserek, olası bir kazanın önüne geçti.Daha sonra ekipler vinç yardımı ile ve mahalle sakinlerinden hayvan sever bir vatandaşla kedinin bulunduğu yüksekliğe çıktı.Başarılı bir operasyonla, elektrik direğinin üzerinde mahsur kalan kedi yere indirildi ve böylece kedi özgürlüğüne kavuşarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HABER : Ali Ruhluel