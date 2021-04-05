Elektrik kesintisine dikkat!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle bugün 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Gazimağusa’da Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin ilgili bölgelere 45 dk.’lık aralarla dönüşümlü olarak sağlanacağı belirtildi. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması ve gerekli tedbirlerin alınması önemle duyuruldu.

İSKELE'DE DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü bölgelerine elektrik verilemeyeği duyuruldu.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle vurgulandı.

Açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması talep edildi.