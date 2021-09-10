Elektrik kesintisi!

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Elektrik kesintisi!
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Lefkoşa’da bazı bölgelere, bugün 9:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 9:00-13:00 saatleri arasında Balıkesir Değirmenlik su motorları, Fima ve Binbir Airport Mall'a elektrik verilemeyecek.

Ayrıca Girne’de bazı bölgelere bugün 9.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Zeytinlik Patara Sitesi civarı, Yavuz Sokullu Sokak, Adnan Menderes Sokak, Yıldırım Sokak ve Palmiye Sokak’ta elektrik kesik olacak.

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