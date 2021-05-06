Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yarın Tatlısu sahil seralarla eski gölet civarına elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintinin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında olacağı kaydedildi.

Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.