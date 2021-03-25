Elektrik fiyatları can yakacak

Elektriğe önümüzdeki aydan itibaren yüzde 15 zam yapılması gündemde

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıb-Tek’in kilowatt saatini 119 kuruşa ürettiği elektriği 97 kuruşa sattığını ve kurumun zarara uğramaya devam ettiğine dikkat çekerek “Dolar arttı akaryakıt fiyatları da arttı. Mecburen zam yapmak zorundayız” dedi

Elektriğe muhtemelen yüzde 15 zam yapılacağını ifade eden Arıklı, 600-700 TL elektrik faturası ödeyenlerin önümüzdeki aydan itibaren 800-900 TL ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Öte yandan elektrikte diğer bir kötü haberi de sendika verdi. El-Sen elektrik üretiminde kullanılan yakıtın 15 Nisan’da biteceğini ve ülkenin karanlığa gömüleceğini bildirdi. El-Sen halen yakıt ihalesine çıkılmadığını ve ihale sürecinin de 3 ay süreciğine dikkat çekti