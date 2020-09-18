EL-SEN şalterleri indiriyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) kuruma yüksek miktarda borcu olan yerlerin elektrik enerjisini kesmeye başladıklarını duyurdu.

Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç’ın yaptığı açıklama şöyle;

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak daha önce gündeme taşıdığımız ve takip edeceğimize kamuoyu önünde söz verdiğimiz yüksek borçlu yerlerin elektrik borçlarının tahsil edilmesi, edilmediği takdirde ise tarafımızca bu yerlerin elektirklerinin kesilmesi konusunda bugün itibarıyla EL-SEN somut adım atmış durumdadır.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ülkenin dört bir yanında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yüksek borcu olan ve hiçbir şekilde kuruma ödeme yapmayan yerlerin enerjileri emekçilerimiz tarafından kesilmektedir. Bu toplumun sırtından kimsenin beslenmesine ve bu topluma bedel ödetmesine izin vermeyeceğiz.”