EL-SEN: “KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun aldığı karar tarafımızca hükümsüzdür”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nun aldığı “kesilen elektrikler geri bağlanacak” ve “elektrikleri kesen personel polise şikâyet edilecek” kararlarının ardından EL-SEN’den yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, “KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yasadışı bir şekilde bağlanan kurum, kuruluş ve özel işletmelerin enerjileri tarafımızca bağlanmamıştır” denilerek, “Biz nizamnamenin 19’uncu maddesini yerine getirmeyen ve suç işleyen KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yapmadığını yaptık, toplumsal adaleti sağladık” ifadeleri kullanıldı.

“KIB-TEK YÖNETİM KURULU’NUN ALDIĞI KARAR TARAFIMIZCA HÜKÜMSÜZDÜR”

EL-SEN açıklamasında, “Pazartesi gününden itibaren de adaleti tahsis etmek için kesmelere devam edeceğiz” denilerek, “KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Ulusal Birlik Parti’li üyelerinin nizamnamenin 19’uncu maddesine dayanarak aldığı karar tarafımızca hükümsüzdür” duyurusu yapıldı.

“BU KARAR, YÖNETİM KURULU’NUN HİZMET ETTİĞİ PARTİYE YARANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

“Bu karar halkın değil kuruma borcunu ödemeyenlerin ve yönetim kurulunun hizmet ettiği partiye yaranmaktan başka bir şey değildir” ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

“Sendika olarak bu despot tavır karşısında bugün saat 16:00 itibarıyla tüm Bölge Amirlikleri’nde ve Tesis Şube Amirliği’nde grev kararı almış bulunmaktayız. Halkımızın içi rahat olsun, biz onları mağdur etmeden, arızalara müdahale ederek ama mevcut UBP’li Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de dikta tutumlarına boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğiz. Tüm paydaş sendikalarımızı ve toplumumuzu haklı mücadelemizde bize destek olmaya çağırıyoruz.”