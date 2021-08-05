EL-SEN: "İki KIB-TEK çalışanı darp edildi"

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mağusa’da, Tüfekçi’ye ait beton şantiyesinin KIB-TEK’e olan borcu nedeniyle elektrik enerjisini kesmeye giden KIB-TEK çalışanlarından ikisi, şantiyedeki çalışanlar tarafından darp edildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre darp edilen KIB-TEK çalışanları; önce hastaneye, ardından da polise giderek şikayette bulundu.

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, yapılan saldırıyı kınayarak, ilgili şahıslar hakkında yasal sürecin başlatılması için güvenlik güçlerini göreve davet etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre olay, şöyle gelişti:

“Bugün öğlen saatlerinde Mağusa Bölge Amirliği’ ne bağlı ekiplerin borcundan dolayı Salih Tüfekci’ ye ait beton şantiyesinin elektriğini kesmek üzere gidildiği sırada oradaki yetkililer tarafından kendilerine çalışmanın devam ettiği belirtilmiş, kesinti yapılmaması için on dakikalık bir süre talep edilmiş ve çalışma tamamlandıktan sonra kesintinin yapılması istenmiştir.

Bunun üzerine ekibimiz başka bir bölgedeki göreve gitmiş ve yarım saat sonra enerjiyi kesmişlerdir. Görevini tamamlayan ekibimizin şantiye içerisinde önü kesilmiş ve iki çalışanımız darp edilmiştir. Darp edilen çalışanlarımız hastaneye sevk edilmiş, tedavileri tamamlandıktan sonra polise şikayette bulunmuşlardır.

Çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınar, ilgili şahıslar hakkında yasal sürecin başlatılmasını için güvenlik güçlerini bir an önce göreve davet ederiz.”