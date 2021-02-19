Ekonomik Örgütler Platformu da Türkiye’ye gidiyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’ndan oluşan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) belediyelerin ardından Ankara’ya gidiyor…
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Postası’na açıklama yaparak, Ekonomik Örgütler Platformu olarak, 23 Şubat Salı günü Türkiye’ye gideceklerini belirtti.
Ziyaretin gündemini Koronavirüs aşıları ve pandemi sürecinde KKTC ekonomisi oluşturuyor.