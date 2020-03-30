Ekonomik Örgüt Temsilcileri Hükümet İle Görüşmeye Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, hükümet tarafından açıklanan ekonomik önlemlerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bugün hükümet yetkilileri ile biraraya gelen EÖP temsilcileri, hükümet tarafından da hazırlıkları devam ettirilen ikinci ekonomik önlemler paketi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaştılar. EÖP temsilcileri, yeni ekonomik paketin daha etkili olması ve virüs tehlikesinin azalması ile birlikte ekonomik çarkların dönmesine yardımcı olacak nitelikte olması gerektiğini belirttiler.