Ekonomi ve Enerji Bakanlığı savaş alanına döndü

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) bugün saat 10.00’da KIB-TEK önünde toplandı.

“Korkun ve titreyin” sloganı ile yola çıkan EL-SEN yetkilileri, Bu Memleket Bizim Platformu ile beraber Ekonomi ve Enerji Bakanlığına yürüdü.

BIÇAKLI: BORCU OLAN İŞ YERLERİNİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ DİYE KIB-TEK ÇALIŞANINI ŞİKAYET ETTİLER

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada Bakan Erhan Arıklı’ya ve Bakanlığın KIB-TEK politikasını eleştirdi.

Bıçaklı, borcu olan iş yerlerinin elektriğini kesen KIB-TEK çalışanının polise çağrıldığını ve bunun ‘normal olmadığını’ ifade etti.

“KIB-TEK BİR HAYIR KURUMU DEĞİLDİR”

Daha önceki açıklamalarında da kullandığı “KIB-TEK bir kurumdur fakat hayır kurumu değildir” ifadelerini yineleyen Bıçaklı, izlenen politikanın doğru olmadığını söyledi.

ÖZKIRAÇ: SON KEZ UYARIYORUZ

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç da eylemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bıçağın kemiği de yıkıp geçtiğini belirten Özkıraç, “Son kez uyarıyoruz” dedi.

“O KOLTUKLARDAN DEĞİL, BU ÜLKEDEN DE GİDECEKSİNİZ”

Bakan Erhan Arıklı ve Başbakan Ersan Saner’e seslenen Özkıraç, “O koltuklardan değil bu ülkeden de gideceksiniz!” dedi.

“DAHA ÇEVRECİ ELEKTRİĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Daha çevreci bir elektriğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan EL-SEN Başkanı Özkıraç, “Santral yok, trafo yok, yeraltı kablolarının da tarihi geçti” ifadelerini kullandı.

“DUYARLILIĞI YİTİRİRSEK, YAŞAYACAK ÜLKE DE BULAMAYACAĞIZ”

Toplumun bu konuda duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Özkıraç, “Bu toplum duyarlılığını yitirirse, yaşayacak bir ülke de bulamayacağız. Son aşamadayız diyorum, bu noktada bir başkaldırıya ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.

Özkıraç’ın açıklamasının ardından EL-SEN’in konuyla ilgili basın açıklaması okundu.

“ÖZELLEŞTİRMENİN AÇILIMI HALKIN CEBİNDEN ALMAKTIR”

KIB-TEK’e yatırımların yapılmayarak özelleştirmenin önünün açılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özelleştirmenin açılımı peşkeştir, halkın cebinden almaktır. Bunu eğitim ve sağlık sisteminde yaşıyoruz zaten. KIB-TEK de bu konuma getirilmeye çalışılıyor. ‘Planlı yok etme’ projesine karşı yeterince ses verilmedi. KIB-TEK’i işlevsiz hale getirerek özelleştirme amaçlanıyor. Kaybedecek bir saniyemiz bile kalmadı, ne emir verene ne de emir alana tahammülümüz kalmadı.”

ÖNCE YUMURTA, SONRA SİYAH ÇELENK

Yapılan açıklamaların ardından polisin engeline rağmen EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının kapısının önüne siyah çelenk bıraktı, çelenk bırakmaya giderken de binaya yumurta attı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 15:46