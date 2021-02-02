Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan 7 personeli işten çıkaran Taşel’e yaptırım kararı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüm ikazlara rağmen 7 çalışanı işten çıkaran Taşel’e yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Erhan Arıklı, "Yüzde 33 hissesi kamuya ait olan Taşel yönetimi tüm ikazlarımıza rağmen işçi çıkarmış ve 7 aileyi açlığa mahkum etmiştir" dedi.

Taşel'in Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı bir kuruluş olduğunu anımsatan Arıklı, "Bu işçiler işlerine dönünceye kadar Taşel ile ilgili bütün işlemler durdurulmuş ve Maliye Bakanlığına Taşel LTD’in geriye dönük bütün defterlerinin incelenmesi için yazı yazılmıştır" ifadelerini kullandı.