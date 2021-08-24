Ekonomi Kurulu toplantısı bugün



Ekonomi Kurulu toplantısı bugün Ekonomi Kurulunun toplantısı bugün 16.00'da gerçekleştirilecek.

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Örgütleri ile bugün Ekonomi Kurul toplantısında bir araya gelecek..

Başbakanlık’ta yer alacak toplantı saat 16.00’da başlayacak. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda, Koronavirüs ile mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve Devlet’in sigorta primlerine yapacağı destek ele alınacak.

Başbakan Saner, geçtiğimiz Perşembe günü, ekonomik örgütleri bugün yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırmıştı.



