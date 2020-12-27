Eğlence faaliyetlerinin durdurulması kararına uymadılar, parti düzenlediler…

Dün bir grup genç Girne Alevkayası’nda parti organize etti.

Söz konusu partinin "Technoport" isimli organizasyon tarafından düzenlendiği öğrenildi. Parti organizatörlüğü yapan Technoport'un, Pandemi sonrası clubların kapanmasıyla birlikte, ev partileri düzenleyerek ün yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Piknik yapacaklarına dair çağrı yaptıkları ileri sürülen gençler sosyal medyadan DJ’li parti videoları ve görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde gençlerin sosyal mesafesiz ve maskesiz dans ettikleri ise gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına karar vermişti.

Bir grup gencin, bahsi geçen kararı dikkate almayarak, açık alanda parti düzenlenmesi denetimlerin daha sık olması gerektiğini gösterdi.

Yaz döneminde, bulaşın hızla yayılması ise kapalı alanlarda partilerin yapılması nedeniyle olduğu ile sürülmüştü.