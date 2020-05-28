“Eğitimden Önce Paranın Konuşulması Üzücü”

“EĞİTİMDEN ÖNCE PARANIN KONUŞULMASI ÜZÜCÜ”

Özel okullarda okuyan çocukların velileri ile ilgili sorulan soruya cevap veren Çavuşoğlu, “Özel okullarda toplantı yaptık bu tartışmaların oluşmaması için. Kendilerine bazı sabir giderlerin devam ettiğini fakat eğitim sürecinde harcanmayan paralar ile düşen giderleri velilere iade etmeleri gerektiğini belirttim. Hepimizin varlık sebebi halktır. Yatırımcılar da siyasiler de halk için vardır” dedi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Böyle özel durum ve süreçlerde bizlerin halktan aldığımız ve halktan edindiğimiz pozisyonları halkın lehine kullanacak şekilde bir düzende olmamız gerektiğini söyledim. Onlar da kendi yönetim kurulları ile tartışarak öğrenci ve velilerin lehine kararlar alacaklarını söylediler. Ancak tartışılan okulda tartışma konusu çok ilginç oldu. Dövizin 7.40 olduğu dönemde dövizi 8 TL’ye sabitlediğini söylediler. Dünyada döviz sabitleme çok alışık olunmamakla birlikte döviz sabitleme tüketicinin lehine olabilmesi için o günki kura veya güncel kurun altında bir rakama sabitlenmektedir. Burada yaşanan ise dünyada eşi benzeri olmayan bir durumdur. Hem zam yapmadık deyip hem de kuru 8 TL’ye sabitlemek ilginç bir bakış açısıdır.”

“ÜLKENİN MEVCUT KOŞULLARI, YASAL ZEMİNİ VE BAZI ÖZEL OKULLARIN TAVRI İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU’NU BİLGİLENDİRECEĞİM”

Bakan Çavuşoğlu, konu özel okul olunca işin ekonomik kısmının devreye girdiğini, Mart ayından itibaren örgün eğitim yapılmadığı, Haziran ayında ise karnelerin alınması ve bazı özel okullarda ödeme yapılaması konusunda dayatma yapılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Özel okullara yapılacak ödemeler konusunda açıklama yapan Çavuşoğlu, “Yarın Bakanlar Kurulu’nda bu konuları gündeme getireceğim. Ülkenin mevcut koşulları, yasal zemini ve özel okulların bazılarının bu şekildeki tavrı ile ilgili Bakanlar Kurulu’nu bilgilendireceğim. Ve Bakanlar Kurulu’nun vereceği kararla da hareket etmeye devam edeceğim. Ülkenin mevcut koşulları, yasal zemini ve özel okulların bazılarının bu şekildeki tavrı ile ilgili bakanlar kurulunu bilgilendireceğim Örgün eğitime ara verildiği bir gerçektir. Üç aya yakın bir süreçten çocuklarımız geri kalmıştır. Eğitim kayıpları bir şekilde telafi edilir. Ekonomik kayıpların telafisi de zaman alır. Böyle bir süreçte de ekonomik olarak halkı için hiçbir şekilde fedakarlık yapmak istemeyenlerle de halk günü gelir yüzleşir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI