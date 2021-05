Eğitimci Hasan Küçük yazdı: Her çocuk özeldir

Engelli-Özel çocuk olmak tercih değildir. Ancak engelli çocuklara davranış bir tercihdir. Her çocuk özeldir.

Sadece engelliler gününde mesaj yayınlamakla birbirimize şirin görünüyoruz. Engelli aile ve çocuklarının cesur ve samimi politikalara ihtiyaçları vardır.

Bu yazıyı okurken umarım empati kuracak çok kişiye ulaşırım.

Siz duyarlı mısınız? Kaçımızın özel çocuk-engelli arkadaşımız vardır?

Örneğin Girne Karakum 18 Yaş Özel Eğitim Merkezine gidip çocuklarla sohbet ettiniz mi?

Kendi çocuğunuz gibi özel çocuğa hiç sarıldınız mı?

Kaç ailenin çocuğunun sürekli görüştüğü engelli arkadaşı vardır?

Kimse özel çocuk-engelli birey olma tercihi değildir, ancak bizlerin davranışı bir tercihdir.

Üzgünüm ki pandemi döneminde en çok etkilenen engelli çocuklarımızın eğitim ve sosyal ortamınındaki durumunu ne kadar gündeme alıp sonuç alabildik? Engelli çocuk aileleri ile sürekli görüşen ve engelli çocuklarının geleceği açısından 10 yıldır Cumhuriyet Meclisi’nden geçemeyen “Özel Eğitim Yasası” nı ivedilikle oy birliği ile geçirmek.

Unutmayalım ki hepimiz engelli adayıyız.

Hepimiz gibi engelli çocuklarda hayatta yalınız kalınca devlet güvencesini sağlamalıyız.

Evet DEVLET dedik. Sosyal devlet olmak ve gereği gibi davranmalıyız. Tüm çocuklarımız için...

Her alanda olduğu gibi maalesef kesin istatistiki bilgi merkezimiz yoktur. 2017 yılı verilerine göre yaklaşık 6000 dolaylarında kayıtlı engelli birey KKTC ‘de yaşamaktadır. OECD raporuna göre moderne sosyal devletlerde nüfusun %1.5-2.5 oranında engelli bireyin her ülkede mevcuttur. Ülkemiz nufüsa göre engelli nüfüs % oranına yakınız, ancak esas sıkıntı; modern sosyal ülkelerdeki engelli istihdam oranı %75 oranlarında ve tüm engellilerin her koşul şartta özel eğitim alma oranı %90-99 oranındadır.

Peki ülkemizde durum net olmadığı için bu oranların çok uzağındayız. Kimse özel eğitim üzerinden de siyaset yapmasın.

Peki Modern Sosyal devlet olma bakımından özel eğitimin anlamını anlamalı; dil ve konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemlerine sahip engelli bireylerin engellilik halini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak ve topluma uyumlarını sağlamak, temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümünü hayata geçirmesi zorunludur.İşte bu zorunluluk özel eğitim politikasıdır.

Ülkemizde özellikle pandemi öncesi ve pandemi ile birlikt ekonomik daralma ve gelir kaybının artması sonucu, ülkemizde özellikle temel eğitim imkânlarına erişemeyen engelli bireyler ve onların aileleri de özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak için talepte bulunduklarından kurumların kapasitelerinin dışında bir birikme olmakta ve doğal olarak da bu hizmetler ücretli hale gelmektedir. Bu durum da hizmetlerin kalitesini düşürmekte ve etkinliği azaltıcı bir faktör olmaktadır.

Modern sosyal devlet, eğitim haklarını tüm vatandaşlarına ayrım yapmadan anayasal bir hakolarak veren devlettir. Engelli vatandaşların da bu noktada eğitim hakları güvence altındadır. Özellikledoğuştan engelli olanlar için eğitim imkânlarının sağlanması onların gelecekleri açısından önemlidir.

Engelli çocukların kaynaştırmalı eğitim yöntemi vasıtasıyla diğer öğrencilerle birlikte eğitim almaları,sosyal hayata uyumlarını sağlamak için gereklidir. Ancak bazıları engelleri nedeniyle formel eğitimimkânlarından faydalanamazlar. İşte bu noktada özel eğitim hizmetleri devreye sokularak engellilerineğitim hakları sağlamalıyız.

Sadece engelliler gününde mesaj yayınlamakla birbirimize şirin görünüyoruz. Engelli aile ve çocuklarının cesur ve samimi politikalara ihtiyaçları vardır.

Biraz empati.......