Eğitimci Hasan Küçük: Ekonomi Düzelir Ancak Kayıp Nesil Geri Gelmez

Eğitimci ve İş insanı Hasan Küçük, Pandemi ile birlikte ekonomik olarak 1 yıl olabilir, ancak sosyal ve toplumsal sorunlardan 1 nesil kaybettiğimiz farkında değiliz" Dedi.

Kanal T’de katıldığı Gazete programında açıklamalarda bulunan eğitimci Küçük, “önerime başta Sn. Cumhurbaşkanı ve tüm siyasilerin dikkatini çekmek isterim; çok acil sosyolog, psikolog, psikiyatrist, eğitim bilimcileri ve sosyal araştırmacıların dahil olacağı " Sosyal Danışma Kurulun Kurulması" gerekmesini ifade etti.

Eğitimci ve İş insanı Hasan Küçük, ekonomi düzeltilebilir, ancak özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, bireylerimiz, yaşlılarımız, yoksullarımızın geleceğe yönelik kaygıları sonucu bir nesil kaybetmek istemiyorum. Ya Siz! diye de sordu.