Eğitim Dönemi Resmen Bitti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan bazı kararları açıkladı.

KKTC’deki tüm okulların 30 Haziran’a kadar açılmayacağının altını çizen Özersay, Başbakanlık Bilim Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na bu yönde bir görüş bildirdiğini söyledi.

Özersay’ın konuşması şöyle:

30 Haziran’a kadar örgün eğitim yapılmayacak. 30 Haziran’a kadar tüm okullar kapalı olacak. Eğitim dönemi bitti.

Kolej sınavları, bütünleme sınavları, üniversite sınavları ve lise giriş sınavları gibi birçok boyut var. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile istişareli olarak sınavlarının nasıl yapılacağını çalışıyor.

Ortalama ile sınıfı geçmek mümkün olacak. Eğitim Bakanlığı bütünleme sınavlarına girmeyi azaltacak formülleri çalışıyor.