Eğitim Bilimci Hasan Küçük yazdı: Pandemi ile birlikte aile-öğrenci destek programları şarttır

Pandemi ile birlikte uzaktan eğitimin başlaması birçok ülkede “eğitimde fırsat eşitsizliği ile ailelerin çaresizliği” tartışma konusu olmuştur.

Özellikle, ailelerin üzerine ne yapacaklarını bilemedikleri yeni bir yük getirmiştir. Aileler ev işleri, bireysel işler ve çocukları ile geçirilen zamana ilaveten çocuklarının eğitimine daha çok zaman ayırma gerekliliği oluşmuştur. Fakat birçok aile çocuklarının eğitimine nasıl destek olacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Bunun için birçok ülkede farklı aile destek programları gerçekleştiriliyor.

UNESCO 2020 Pandemi raporuna göre örneğin; Çin, İtalya, İspanya, Guatemala, Japonya, İngiltere, Malta ve Tayland gibi ülkelerde ailelere yönelik çevrimiçi pedagojik destek sağlanmakta, öğretim yönergeleri ve materyalleri sunulmakta ya da öğrencilerin ilerlemesini, refahını görmek üzere okul-aile video paylaşım platformu kurularak danışmanlık sistemi kurulmuştur.

Ailelere yönelik 24 saat yardım hattı ve karantinapsikolojisinden kaçınmaları için psikolojik destek hatları sunulabilir. Bu hizmet, ilgili bakanlık, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri işbirliğinde katılımcılık temelinde yurütülebilir. Okul-Öğrenci-Aile üçgeninde hep ihmal edilen aile boyutu yine ihmal ediliyor. Maalesef olumsuz sonuçlarını kısa vadede üzülerek göreceğiz.

Dönüşümlü bir programla gerekli pandemi tedbirleri kapsamında öğretmenler tarafından yerel yönetimler işbirliğinde aile danışmanlık- pedogojik ve psikolojik destekziyaretlerive materyal desteği sağlanmalıdır.

Okulların kapanması ile birlikte başlayan uzaktan ve online eğitim süreçlerinde en önemli kaygılardan biri de eşitlik meselesidir. Özellikle çocukların bilgisayar ve diğer cihazlara erişimlerinde ve internet bağlantılarında sorunlar olabilmektedir. Bazı ülkeler bu sorunları çözmek için önlemler almıştır.

- Düşük gelirli ailelerin öğrencilerine bilgisayar, tablet, mobil veri paketleri ve telekomünikasyon sübvansiyonları sunmakta yetersiz kaldığımız ülkemizdeki durum karşısında çocuklarımızın eğitim sürecinden geri kalmamaları için pratik çözümler sunmak istiyorum:

-İnternet erişimi olmayan çocuklara yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak öğretmenleri tarafından hazırlanan “Pandemi dosyası” uygulaması ile anlatımlı basılı çalışma sayfaları, projeler, ödevler, çalışma yaprakları çocuklara elden veya posta yolu ile gönderilebilir.

-Ailelerin uzaktan eğitimi için gerekli ekipmanı satın almasını sağlamak için özel finansal desteklerde devlet tarafından en az %50 hibe desteği sağlanabilir.

-Çocuklarımızı bu ülkenin geleceği olduğu söylenmektedir. Bunun içinde çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmamaları için aylık geliri belli bir miktarın üzerinde olan kişilerden sembolik bir tutar hibe desteği alınarak “Pandemi öğrenci destek fonu” yaratılabilir ve çocuklarımıza tablet alımı sağlanabilir.

Geç değiliz! Herşey çocuklarımız için.

Hasan Küçük