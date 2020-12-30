Eğitim Bilimci Hasan Küçük'ten geleceğe ışık tutacak yazı...

Yeni Dünya Düzeninde Nitelikli işgücü rekabet avantajı sağlayacak. Dünyada “Biz Bize Yeteriz Ekonomik” anlayışı yaygınlaşıyor.

Covid-19 Pandemi döneminde ekonomik planlama yapılması önemlidir. Peki biz ne yapıyoruz? Bunun için ülkemizdeki insan kaynağının nekadar farkındayız; üniversiteler ve ilgili paydaşlarla birlikte karar üreterek ekonomik planlama yapılması esastır.

Yeni dünya düzeninde nitelikli işgücüne sahip ülkeler avantajlı. Avantajını etkin kullanan ülkelerin ekonomisi de güçlü ve sürüdürülebilir olacaktır.

Siyasi amborgolar altında yaşayabiliriz. Ancak, esas sorun zihinsel ambargodan kurutulup, ülkemizdeki insan kaynağından en yüksek düzeyde fayda sağlayacak planlama içerisinde tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi milli ekonomi planlaması yapmalıyız. İnan imkan, kaynak ve Pazar vardır. PLANLAMA şart.

“Üretim odaklı ekonomik kalkınma” cümlesini yıllardır kullanıyorum. Sadece gıda üretimi değil, fikir üretme ve bu fikirleri kurumsal hafıza içerisinde tüm sosyal paydaşlarla birlikte toplumsal, sosyal ve ekonomik gelişime katma değer sağlayacak planlama içerisinde hayat bulması için irade göstermeliyiz.

Ülkemizde maliye odaklı planlama olduğu için ekonomik büyüme mi, ekonomik kalkınma mı? sorusu önem kazanmaktadır. Pandemi döneminde tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayata yeniden şekil verilmeye başlandı. Kısaca dünyadaki ticari ve sosyal hayat yeniden şekilleniyor. Bilinen Times dergisinde yer alan makale “The Great Reset”;”Büyük sıfırlama” tam da bu konuya anlam katmaktadır.

Ekonomik kalkınma için birçok faktörün bir araya gelerek eş zamanlı çalışması gerektiğini belirtmek isterim.Ekonomik kalkınmanın sağlanması için uygulanması gereken temel faktörleri sizin için irdelemek ve önemine dikkat çekmek istiyorum.

1.“Bilgiyi doğru işleyen kazanacak”. Bugün ‘Bilgi Teknolojileri Çağı’ndan bahsediyoruz. Bilgi sahibi olmaktan daha çok bilgiyi doğru işlemenin belirleyici olacağı, şirketleri ya da ülkeleri ön plana çıkarıp büyüteceği günleri hep beraber görüp, yaşayacağız. Bu yönde eğitim ve ekonomik kalkınma planlaması yapılmalıdır.

2. “Meslek liseleri ‘nitelikli insan kaynağı’ yetiştirir hale getirilmeli”. Yeni normalde rekabet gücümüzü sahip olduğumuz nitelikli işgücümüz belirleme yönünde meslek okulları ve sanayi ilişkisi güçlendirilerek “kuluçka atölyeleri” ile ürün geliştirme-inovasyon çalışmaları yapılmalıdır.

3.”Topyekün Seferberlik”.Kalkınma için eğitim, sanayi, sivil toplum, devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber olmalıdır. Gelişmekte olan devletlerin boşa harcayabileceği ve kaybedeceği bir insan gücü ve gelecek yoktur.

Dünyadaki gelişen ülkeleri incelediğimizde endüstriyel kalkınma sıralamasında üstte olan, başaran ulusların eğitimde öncülük ettiklerini görürüz.

Gelecek hafta endüstriyel kalkınma konusunu sizler için örneklerle ele alacağım.

“İnanın herşey küçük bir fikirin kurumsal hafıza içerisinde olgunlaşması ile başlar”.

Görüş ve önerilerinizi hasankucuk38@gmail.com email adresine gönderebilirsiniz.