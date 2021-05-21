Eğitim Beklemez İnisiyatifi ile KTÖS görüştü: “Eğitimde fırsat eşitsizliği daha da derinleşti”

Eğitim Beklemez İnisiyatifi temsilcileri bugün, Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin sonuçlarını ve mevcut durumu değerlendirerek, öğretmen - veli iş birliğini güçlendirmek amacıyla KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil ile görüştü.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, görüşmenin oldukça verimli geçtiği ifade edilerek, tarafların ortak hedeflerinin, “çocukların kesintisiz yüz yüze eğitim için” okula dönmeleri olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre taraflar, tekrar genel kapanmalar yaşanmadan eğitimin sürmesi konusunda uzlaştı.

ELCİL: “EĞİTİM HİÇBİR ZAMAN KESİNTİYE UĞRAMAMALI”

KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil, görüşmede sendikanın pandemi sürecinde yapmış olduğu çalışmalara değindi ve yüz yüze eğitimin hiçbir zaman kesintiye uğramaması gerektiğine inandıklarına vurgu yaptı.

“ÇOCUKLARIN HEM EĞİTİM HEM DE SOSYAL YÖNDEN KAYIPLARI VAR”

Gerekli altyapının hazırlanarak, Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan mevcut sorunların değerlendirilmesi ve planlama yapılması için girişim yaptıklarını belirten Elcil, çocukların hem eğitim, hem de sosyal yönden kayıpları olduğuna inandıklarını belirtti.

“DERS İÇERİKLERİ GÜNCEL İHTİYAÇLARA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Elcil, pandemi sürecine uygun bir şekilde, hem okul altyapılarının tamamlanması hem de gerekli ölçme değerlendirme sistemlerinin ve ders içeriklerinin güncel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“ŞEHİRDEKİ ÇOCUK SOSYALLEŞME, KIRSALDAKİ ÇOCUK İSE EĞİTİME ULAŞMA SIKINTISI YAŞIYOR”

Özellikle şehirlerdeki çocukların sosyalleşme sorunları çekerken, kırsal bölgelerdeki çocukların ise eğitime ulaşma sıkıntısı yaşadığını gözlemlediklerini dile getirdi. Aşıyı yüz yüze eğitimin başlaması için bir ön koşul olarak görmediklerini belirten Elcil; ancak aşılanma ile seyreltilmiş eğitimin de ortadan kaldırılarak, kesintisiz ve aksama olmadan eğitime devam edilebileceğine inandıklarını söyledi.

Yaz ayının değerlendirilmesi, gelecek yılın planlanması ve eğitimin geliştirilmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmediğini belirtti.

YILMAZ: “UYGULAMALAR, ÜÇ BACAKLI SÜRDÜRÜLMELİ”

Eğitim Beklemez İnisiyatifi adına görüşmede söz alan grup sözcüsü Nihat Yılmaz ise, süreç dahilinde yapılan uygulamaların özellikle veli-öğretmen-öğrenci odağıyla üç bacaklı sürdürülmesi gerekirken, velilerin maalesef süreçte söz sahibi olamadıklarına vurgu yaptı.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞTİ”

Yılmaz, “Çocuklarımızın eğitim ve gelişim kayıplarını her gün velileri olarak gözlemliyoruz. Amacımız, mümkünse bu yazın da değerlendirilerek; kalıcı, sürdürülebilir, alternatifleriyle düşünülmüş planlar dahilinde dünyadaki örnekler baz alınarak yüz yüze eğitimin başlaması ve kesintiye uğramamasıdır. Çocukların yaklaşık bir buçuk yıllık bir eğitim kayıpları var ve maalesef gelinen süreçte, geçtiğimiz yıl yaşanan plansızlığın bu yıl uygulamada kendisini gösterdiğini gördük. Eğitimde fırsat eşitsizliği Koronavirüs pandemisi ile daha da derinleşti, kimi çocuk öğrenim alabilirken, kimisi bu süreci tümüyle kaybetti” dedi.

VELİLERE DESTEK ÇAĞRISI

Tüm ada çapında okul aile birliği temsilcileri ve velilerin desteğiyle geniş bir platformda, eğitimin Koronavirüs veya başka bir nedenle bir daha kesintiye uğramaması için mücadele verdiklerinin altını çizen Yılmaz, yaz aylarını değerlendirerek gerekli planlama adımlarının bir an önce atılması için tüm velileri, başlatılan imza kampanyasına destek olmaya çağırdı.

AMCAOĞLU’NA ÇAĞRI: “VELİLERİN GÖRÜŞME TALEBİNE OLUMLU YANIT VER”

İnisiyatif, çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde devam edeceğini, bu bağlamda temaslara devam edip, eğitimle ilgili tüm paydaşlarla çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. İnisiyatif, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu, velileri muhatap olarak almasını ve istenen görüşme talebine olumlu cevap vermesini beklediklerini duyurdu.