Eğitim Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Edirne’deki Trakya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu imza koydu.

Protokol, Trakya Üniversitesi’nde yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında Trakya Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılması ve KKTC uyruklu öğrencilerin Trakya Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmesi amacını taşıyor.

AMCAOĞLU

İmza töreni öncesinde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, heyete “hoş geldiniz” diyerek, yükseköğretim ile ilgili sıkıntıların tartışıldığı bir dönemde böylesi önemli bir protokolün imzalanmasının önemini belirtti.

Ülkenin boğuştuğu sorunlar ortada iken Trakya Üniversitesi gibi çok önemli, Başbakan Ersan Saner’in mezun olduğu bir üniversiteden kontenjan sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Amcaoğlu, rakamın yanı sıra bakış açısı ve yapılmak istenene vurgu yaptı.

Trakya Üniversitesi heyetine teşekkür eden Bakan Amcaoğlu, atılan adımın yüksek eğitimin ülkede ne kadar önemli bir noktada yer aldığını gösterdiğini ve öğrencilerin Trakya Üniversitesi tercihinde elde edecekleri şansın güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Öğrencilere de seslenen Bakan Amcaoğlu, “Trakya Üniversitesi’nin kapıları sizlere daha da açıldı” ifadelerini kullanarak, kontenjanla tanınan eğitim hakkının bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Amcaoğlu, “Bu günlerde yaşanan sıkıntılar içerisinde bu güzelliğe imza atmak benim için çok büyük bir şereftir” dedi.

“YÜKSEKÖĞRETİM KKTC’NİN ANA DAMARLARINDAN BİRİ”

Yükseköğretimin iktisadi olarak KKTC’nin ana damarlarından biri olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, “Ülkede çalışan nüfusun yüzde 84’ünü altında barındıran, hizmetler sektörünün armadası” şeklinde konuştu. Pandemi döneminde yükseköğretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Bakan Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Hep soru işaretiydi, 21 yıldır teşvik veriyoruz. Neye veriyoruz? Neden veriyoruz? İşte 1.6 milyar dolarlık dış ticaret açığında yaşanan sıkıntıyı yarattığı katma değerle kapatma şansı elde etti ülke yıllardır... Başta yükseköğrenim olmak kaydıyla ki bu 5 binli öğrencilerden, 100 bin öğrenci kotasına ulaşırken -ki hedef 150 bindir- kaliteli eğitim, inovasyon ve bilişimin ön saflar olduğu…”

Bütçede ayrılan milyonlarca liralık teşviğin yükseköğrenimin nicelik ve niteliğini birlikte ayağa kaldırmakla ilgili olduğunu belirten Amcaoğlu, protokollerin buna çok önemli bir destek sağladığını söyledi.

Protokollerin bir değil binlere ulaşmasını dileyen Amcaoğlu, “Dünyanın kapılarını açarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarını daha da açmak lazım ülkenin gençlerine…” diye konuştu.

TABAKOĞLU

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, üniversitenin geçmişinden bahsederek, şu an da 42 bin öğrencileri bulunduğu, bunların 5 bininin 64 ülkeden gelen uluslararası öğrenci olduğunu kaydetti. Tabakoğlu, coğrafi yakınlıktan dolayı en çok Balkanlı öğrencilerin üniversiteyi tercih ettiğini ifade ederek, çok saygın ve şu anda önemli görevlerde yer alan mezunları bulunduğunu söyledi.

“Kıbrıs bizim canımız, yavru vatanımız” diyen Tabakoğlu, KKTC’deki önemli gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. Üniversitenin imkanlarından KKTC’yi faydalandırmak istediklerini dile getiren Tabakoğlu, Başbakan Ersan Saner’in Trakya Üniversitesi’nden mezun olduğuna dikkat çekti ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Protokol ile KKTC’ye özel bir kontenjan verdiklerini kaydeden Tabakoğlu, 14 fakülte, 5 yüksekokul ve 11 tane 2 yıllık meslek yüksekokullarının çoğunun akredite eğitimi olduğunu, her türlü laboratuvar imkanları bulunduğunu ve üniversitenin oturmuş bir eğitim kadrosuna sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokole imza atıldı. Daha sonra karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.