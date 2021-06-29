Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Devlet okulları kayıt parası talep edemez”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlet okullarının velilerden kayıt parası adı altında herhangi bir para talebinde bulunamayacağını, bu konuda çok hassas olduklarını ifade etti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Devlet okulları kayıt parası talep edemez”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, 'devlet okulları velilerden kayıt parası talep ediyor' iddiaları şeklinde gelen haberlere yanıt verdi. Amcaoğlu, devlet okullarının, okullara kayıt amacıyla velilerden herhangi bir para talebinde bulunamayacağını belirtti.

TÜM OKUL VE YÖNETİMLERİ UYARILDI

Amcaoğlu, kayıt parası adı altında velilerden para talep edilmemesi konusunda tüm okul yönetimlerinin uyarıldığını da hatırlatarak, velilerin okul üniformalarını diledikleri şekilde tedarik edebildiklerini, bu konuda okul yönetimlerinin herhangi bir yönlendirme veya para talebinde bulunamayacağını da dile getirdi.

“BU KONUDA ÇOK HASSASIZ…”

Bakan Amcaoğlu, kayıt parası talep edildiği yönündeki tüm şikayetlere bakanlığın kapılarının açık olduğunu ifade ederken, “Devlet okulları velilerden, kayıt parası adı altında talepte bulunamaz, bu konuda çok hassasız” dedi.

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