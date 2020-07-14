“Eğer plan değişmezse, iş başka yere gider”

Başbakan Ersin Tatar, İrfan Batu’nun sunduğu Kıbrıs Postası TV Ana Haber Bülteni’ne telefonla bağlanarak, yaklaşık 5 saat süren ve İmar Planı tartışmaları çevresinde gerçekleştiği öğrenilen Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin detaylar verdi.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ÖNERİLERİ PAYLAŞTIK, PAYLAŞMAYA DA DEVAM EDİYORUZ”

İmar Planı konusunda UBP olarak, Genel Sekreter Ersan Saner başkanlığında bir komitelerinin bulunduğunu belirten Başbakan Tatar, “Bu komite, İmar Planına yönelik bir takım öneriler geliştirdi. İçişleri Bakanı Baybars ve Şehircilik Dairesi ile bu önerileri paylaştı ve paylaşmaya da devam ediyor” dedi.

“ÖZERSAY VE BAYBARS’IN ‘İMZALANMAZSA HÜKÜMET BOZULUR’ AÇIKLAMALARINI DOĞRU BULMUYORUM”

Tatar, hükümet ortağı ile “UBP’nin düşündüğü değişikliklerin planda uygulanması halinde imza atabileceğini” konuştuğunu beliterek, “Ben bunu kesin bir dille ifade ettim. Fakat benim bu açıklamamdan sonra, pandemi sürecinin devam ettiği bir süreçte Sayın Özersay ve Sayın Baybars’ın ‘plan imzalanmazsa hükümet bozulur’ şeklindeki açıklamalarını doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Tatar, “Bir noktada bir anlaşmaya gidemezsek hükümet bozulur imasının doğru bulmuyorum” söylemini yineleyerek, şöyle devam etti:

“Bizim önerilerimiz ve düşüncelerimizle, kamuoyunun vicdanında onay alacak değiştirilmiş bir planın yürürlüğe girmesini umut ediyoruz.”

“EMİRNAME BİR SÜRE DAHA UZATILDI”

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ana hatlarıyla İmar Planı konusunun konuşulduğunu, detaylı çalışmaların ilgili kişilerce yürütüldüğünü ifade eden Tatar, “Bu konuda yarına kadar sonuç alınması mümkün değil. Ocak ayında uzatılan emirname, bir süre daha uzatıldı” dedi.

Planı mevcut haliyle imzalamayacağını yeniden vurgulayan Tatar, “Özersay ve Baybars’ın açıklamalarını okuduk. Onların iddiası, onları bağlar. Bu plan dörtlü koalisyon hükümeti döneminde hazırlanmıştır” dedi.

Başbakan, UBP’nin İmar Planı konusunda farklı düşündüğünü yineleyerek, “Ersan Saner başkanlığındaki ekiplerin söyledikleri dikkate alınmalı. Ancak değiştirilmiş şekliyle planın altına imza atarım” ifadelerini kullandı.

“PLAN DEĞİŞMEZSE, İŞ BAŞKA YERE GİDER”

Tatar son olarak, “Eğer plan değiştirilmezse, o zaman iş başka yerlere giderse gider” diyerek, “olası bir kriz sonrası UBP’nin alternatifleri neler” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“Şu anda yoruma gerek yok. Çok önemli süreçleri yönetiyoruz. Gün gelirse, yapacak pek de bir şey kalmaz.”

Kıbrıs Postası