“Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka?”

“Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka?”
banner23

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka

Ankara'dan 100 yataklı pandemi hastanesi haberi geldiğine göre, beş aydır bu konuda bir tek adım dahi atılmamış olmasını mali yetersizliğe mi bağlıyoruz yani?

Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka? Bu kadar sorumsuzluk, ciddiyetsizlik, basiretsizlik ortadayken bir de aklımızla dalga geçmeyin bari!”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Ankara’nın Böyle Bir Konuda Müdahalesi Söz...
“Ankara’nın Böyle Bir Konuda Müdahalesi Söz...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18