Edip: “Kasıtlı olarak ektiğimiz fidanları yaktılar!”

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, üç farklı fidanlık ve çamlık alanın kasten birileri tarafından yakıldığını aktardı. Edip, “İnsan diyemeyeceğim bu kişiler kasıtlı olarak, intikam duygusu ile 5 dakika içinde birbirinden farklı bölgeleri tekrar tekrar yakmıştır” dedi.

Belediye Başkanı, 10 yıl önce ektiğimiz fidanların ve çamlıkların bugün tekrar yanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklama ile üzüntüsünü dile getirdi. İlker, yangının belediye ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktararak “yakan kişi veya kişileri gören, herhangi bir bilgiye sahip olan herkesin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Edip, yangına sebebiyet veren kişileri bulunmasını ve bulunmaları halinde sosyal medya üzerinden bu kişileri paylaşacağına da vurgu yaptı.

Kıbrıs Postası