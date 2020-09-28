Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı..
EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! .
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Ali Sürmeli, evinde beyin kanaması geçirdi. Dün apar topar ameliyata alınan ve ameliyatı başarılı geçen Sürmeli'nin oğlu son durumuyla ilgili bilgi verdi. Oğlu Ali Sürmeli'nin ameliyatının iyi geçtiğini belirtirken sanatçı dostları yalnız bırakmadı..
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