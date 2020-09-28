EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! .

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Ali Sürmeli, evinde beyin kanaması geçirdi. Dün apar topar ameliyata alınan ve ameliyatı başarılı geçen Sürmeli'nin oğlu son durumuyla ilgili bilgi verdi. Oğlu Ali Sürmeli'nin ameliyatının iyi geçtiğini belirtirken sanatçı dostları yalnız bırakmadı..

EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! .
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Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı..

EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! Oyuncudan yeni haber

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi.

EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! Oyuncudan yeni haber

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! Oyuncudan yeni haber

SEVENLERİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Ali Sürmeli'nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları bir çok ünlü sanatçı da hastaneye koştu. Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! Oyuncudan yeni haber

Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı.

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EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! Oyuncudan yeni haber

Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi.

EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! Oyuncudan yeni haber

MAHSUN KIRMIZIGÜL DE HASTANEYE KOŞTU

Ali Sürmeli'nin yakın arkadaşı olan ve bir çok projede birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı.

EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! Oyuncudan yeni haber

Ali Sürmeli'nin durumu ile ilgili konuşan Kırmızıgül, Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum.

EDHO’nun yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! Oyuncudan yeni haber

Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

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